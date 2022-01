Stiri pe aceeasi tema

- Cod rosu de vant in zona montana inalta a judetului Prahova Foto: https://ro-alert.ro/ Zona montana înalta a judetului Prahova se afla, vineri seara, sub avertizare cod rosu de vânt, fiind asteptate rafale de peste 145-150 km/h, autoritatile emitând mesaj RO-ALERT pentru statiunile…

- Localnici si turistii aflati, vineri seara, in zona de nord a judetului Prahova au primit din partea autoritatilor mesaj Ro-Alert, emis in conditiile in care zona se afla sub avertizare Cod rosu de vant puternic, cu rafale de peste 145 de kilometri pe ora in zonele inalte. Mesajele au fost trimise in…

- De la inceputul campaniei de vaccinare, la nivelul judeþului s-au administrat 615.354 doze de vaccin N. Dumitrescu Chiar si in contextul valului cinci al pandemiei si al tendintelor destul de alarmante despre care se vorbeste, populația din țara noastra ramane in continuare reticenta in ceea ce privește…

- V.S. Conform datelor facute publice ieri de Direcția de Sanatate Publica Prahova, trei dintre cele 104 localitați prahovene au intrat in scenariul roșu Covid. Potrivit sursei menționate, stațiunea Sinaia a ajuns, ieri, la 3,75 cazuri la mia de locuitori, in creștere fața de ziua de sambata, cand a fost…

- Iubitorii sporturilor de iarna, si nu numai, pot profita in perioada 10 ianuarie – 28 februarie 2022, de reduceri tarifare atractive de 25% prin oferta “Trenurile Zapezii” disponibila la trenurile InterRegio CFR Calatori care circula spre si dinspre cele mai cautate statiuni montane pentru schi. Potrivit…

- UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI Proiectul „Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apa și canalizare in județul Prahova” 25.11.2021 Operatorul regional de apa și canalizare HIDRO PRAHOVA SA anunța finalizarea lucrarilor civile de construire a bazinelor biologice din cadrul…

- N. Dumitrescu Incepand de ieri, Ploieștiul a trecut in scenariul galben in ceea ce privește efectele pandemiei, dupa ce, luni bune, in fața sediului primariei, a fluturat steagul roșu Covid-19, prin intermediul caruia locuitorii orașului, dar și toți cei care trec prin zona, sunt informați in privința…

- Controale intense in zone importante din Prahova Pe tot parcursul zilei de ieri, polițiștii prahoveni au acționat in colaborare cu celelalte structuri, in sistem integrat, privind verificarea respectarii normelor legale impuse in contextul pandemic actual. In total au fost desfașurate…