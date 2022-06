Vijelii și ploi torențiale în România! Vremea se schimbă complet în weekend. Prognoza meteo ANM Vești proaste pentru cei care aveau planuri de weekend. ANM a actualizat prognoza meteo și a emis o avertizare de cod galben de ploi torențiale și vijelii valabila in urmatoarele ore. Este vorba despre o avertizare de cod galben de ploi torențiale și grindina valabila in nordul, centrul și vestul țarii, de la ora 12.00, pana duminica, ora 3.00. „In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torențiale, intensificari de scurta durata ale vantului, vijeliiși grindina. Cantitatile de apa vor depasi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

