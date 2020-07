Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au instituit cod portocaliu de instabilitate atmosferica. Ei anunța ca in vestul țarii, local vor fi cantitați de apa mai insemnate. Avertizarea meteo este valabila in intervalul 2 iulie, ora 15:00 – 3 iulie, ora 06:00. Potrivit ANM, zonele vizate sunt județele Timiș, Arad, Bihor, Satu-Mare,…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de canicula, valabila joi si vineri, in in Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei si in parte a Moldovei. Temperaturile vor ajunge si la 37 de grade Celsius. Pentru restul tarii, a fost emis cod galben sau cod portocaliu de instabilitate atmosferica, pana…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare care anunța „manifestari de instabilitate atmosferica și cantitați de apa insemnate”, anunțul vizand aproximativ jumatate din țara, inclusiv județele Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Informarea este valabila incepand de astazi,…

- Meteorologii au emis, vineri, mai multe avertizari cod galben de ploi, descarcari electrice, grindina și vant, valabile in județele Arad, Alba, Bihor, Timiș, Hunedoara, Tulcea și Constanța. Potrivit ANM,...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri seara, mai multe avertizari cod galben de vreme severa, valabile pentru localitați din 11 județe. Una dintre alerte vizeaza și vestul țarii unde, pana la ora 19.30 in mai multe zone din Arad, Bihor, Caras-Severin și Timis se vor semnala grindina…

- Cod galben de inundații in Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și alte județe din Romania. Hidrologii avertizeaza ca vor fi inregistrate scurgeri importante pe versanți, torenți și paraie de miercuri, 20 mai, ora 16.00, pana vineri, 22 mai, ora 10.00. Avertizarea vine in contextul in care zonele menționate…

Vestul țarii inregistra luni la pranz aproape o mie de cazuri de imbolnavire cu COVID-19. In cele patru județe -Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin...