- În județul Cluj vor fi ploi torențiale, fulgere și grindina, potrivit unei informari meteorologice emise de Administrația Naționala de Meteorologie. Astfel, începând din 1 mai, ora 21 și pâna în 2 mai, ora…

- Meteorologii anunța ca din 28 aprilie temperaturile cresc și vor depași 24 de grade, pentru ca, dupa Paștele ortodox sa mai scada puțin, situandu-se in jurul valorii de 20 de grade. Sunt posibile ploi cu descarcari electrice. Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme in perioada…

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 19 aprilie - 2 mai. Administratia Nationala de Meteorologie sustine ca vemea va intra intr-un proces de incalzire, astfel de la valori termice diurne in jur de 12 grade, in prima zi a intervalului, se va ajunge la o medie a acestora de 18...19 grade…

- Meteo martie 2021. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat cum va fi vremea pe parcursul primei luni de primavara, ce este marcata de Marțișor, Ziua Femeii, dar și de sarbatoarea creștina a Sfinților 40 de Mucenici din Sebastia, ocazie cu care mulți de-abia așteapta sa se bucure de deserturile…

- Ministerul Mediului anunța ca, in noaptea de duminica spre luni, se vor inregistra depuneri de praf saharian in țara noastra, in regiunile vestice, nord-vestice și la munte, iar la inceputul saptamanii viitoare și in restul țarii. „Administratia Nationala de Meteorologie informeaza ca, in perioada…