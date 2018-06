Stiri pe aceeasi tema

- Acum un an, la 20 aprilie 2017, Republica Moldova era pusa la grele incercari de furia naturii. Ninsori ambundente au inceput sa cada pe cea mai mare parte a țarii, s-au blocat drumuri, au cazut copaci, s-au rupt fire de curent electric, au cazut piloni de curent, zeci de mașini distruse, oameni blocați…

- Mai multe banci au fost distruse, și mai mult decat atat, pur și simplu smulse din beton in parcul de pe B-dul Cloșca. „Nu a vazut nimeni nimic ? Unde sunt oamenii legii ? Unde sunt camerele de luat vederi ? Asta s-a intamplat nu intr-un loc parasit ci in pacul de pe B-dul Cloșca!”, […]

- Coloane de mașini s-au format la granițele din vestul țarii. La vama Nadlac II șoferii de TIR au de așteptat chiar și cinci ore inainte ca sa poata ajunge in țara vecina. Valori mari de trafic se inregistreaza și la punctele de trecere Varșand și Petea. Punctele de trecere a frontierei de la granița…

- Doua mașini cu numere de Satu Mare au fost implicate in aceasta seara (azi, 9 aprilie), intr-un accident de circulație. Evenimentul rutier a avut loc la coborarea de pe Gutin, la intersecția cu Mogoșa. Fotografia de locul accidentului a fost postata de catre cei de la Drivere SM. Vom reveni cu detalii.

- Peste 5.400 de gospodarii de pe Valea Gurghiului, judetul Mures, au ramas, duminica, fara energie electrica din cauza vantului puternic care a doborat un copac pe firele electrice, iar la Targu-Mures, un copac a cazut pe o masina, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pompierii din Bucuresti au intervenit in mai putin de o ora, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea a trei incendii la autoturisme, opt masini fiind distruse sau avariate. Exista suspiciunea ca focul a fost provocat....

- Codul galben de vant și ploi nu a trecut fara urmari. In municpiul Craiova in aceasta dimineața s-au inregistrat doua evenimente. Detașamntul 1 Pompieri Craiova a intervenit pentru degajarea unui copac cazut pe un autoturism parcat pe strada Eustațiu Stoenecesu ...

- Un accident in lanț a avut loc joi, 29 martie pe o strada din Satu Mare. Potrivit polițiștilor cel vinovat de accident este un tanar de 26 de ani. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar, de 26 de ani, pe fondul nepastrarii distanței regulamentare in mers, a intrat in coliziune…