- Unul dintre copiii peste care a cazut un copac doborat de vijelie, in Lunca Bradului, a murit. Este vorba despre o fetița in varsta de 5 ani, anunța, sambata seara, ISU Mureș. Reprezentanții ISU Mureș au gasit trei victime peste care s-a prabușit un copac, in Lunca Bradului: o femeie de 34…

- Furtuna, declansata marti in judetul Bacau, a facut ravagii. Un copac imens a cazut peste o casa si a facut-o una cu pamantul, scrie adevarul.ro.Proprietarii casei au fost evacuati la rude, dupa ce un arbore de o dimensiune impresionanta le-a stricat casa.

- Furtuna violenta care a traversat judetul Buzau in cursul noptii de vineri spre sambata a lasat in urma cateva gospodarii inundate si copaci rupti, unii prabusiti pe carosabil. Meteorologii anunta si pentru urmatoarele ore posibile vijelii, grindina si ploi abundente.

- O fetița de 5 ani a murit dupa ce cazut, sambata, din leagan, intr-un oraș din județul Olt, potrivit mediafax. Inspectoratul de Poliție Județean Olt anunța ca o fetița de 5 ani, din orașul Potcoava, aflata in curtea locuinței, a cazut, sambata, din leagan. Copila este in stare de inconștiența.…

- Caz cutremurator in orasul Samara din Rusia. O fetita de trei ani a murit, dupa ce a cazut in gol de la etajul sase al unui bloc de locuit. Mama acesteia, fiind in stare de ebrietate, a atarnat-o de balcon "in scop educational".