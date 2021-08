Stiri pe aceeasi tema

- Vijelia care s-a abatut peste oras la primele ore ale diminetii a facut victime. Un barbat de 45 de ani care astepta autobuzul intr-o statie de pe Bulevardul Bucuresti a fost surprins de un copac care a cazut peste el. A reusit sa iasia singur, dar s-a ales cu un picior rupt A fost preluat […] Source

- Douasprezece persoane au murit in vestul Turciei dupa ce au consumat lichior care continea o substanta toxica in ultimele doua saptamani, potrivit canalului de televiziune TRT, relateaza dpa. In total, 30 de persoane au fost spitalizate cu intoxicatie cu metanol in orasul Tekirdag, vestul…

- Accident cumplit in Baia Mare. Doi tineri au fost grav raniti de un autoturism care a intrat cu viteza intr-o statie de autobuz. Imaginile, care va pot afecta emotional, au fost inregistrate de camerele de supraveghere.

- O cladire aflata in construcție s-a prabușit peste muncitorii portughezi aflați pe schele. Au fost ranite 12 persoane, dintre care 8 se afla in stare grava. Din pacate, unul dintre muncitori a pierdut lupta cu viața.

- Un accident rutier a avut loc astazi pe traseul Chișinau-Ungheni la intersecția spre localitatea Roșcani. Automobilele implicate in accident se deplasau spre Ungheni, iar impactul s-a soldat cu persoane ranite.

- Doua mașini au fost implicate in aceasta seara intr-un accident produs pe strada 1 Mai din municipiul Radauți, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Doua persoane au primit ingrijiri medicale iar una a fost transportata la spital fiind in stare mai grava. Intervin pompierii militari,…