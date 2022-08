Stiri pe aceeasi tema

- Angajații din cadrul ISU Valcea au fost solicitați sa intervina pentru inlaturarea a trei stalpi de electricitate din beton, rupți de vant.. Incidentul s-a petrecut in orașul Horezu unde, un nuc a fost rupt de vantul puternic. In cadere acesta a rupt rețeaua de electricitate. Pompierii au restricționat…

- • ACTIUNE A POLITISTILOR TIP BLITZ PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA PRINCIPALELOR CAUZE GENERATOARE DE ACCIDENTE RUTIERE In perioada 12-15 august a.c., politistii rutieri din cadrul Serviciului Rutier, Biroului Rutier Rm. Valcea si Formatiunilor Rutiere au organizat si desfașurat actiuni tip BLITZ pentru…

- CJ Valcea explica de ce proiectul Geoparc Internațional UNESCO „Oltenia de sub munte” se va realiza in parteneriat cu Guvernul Romaniei, deși o solicitare privind un parteneriat a fost depusa de Asociația Kogayon. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cinci persoane au fost ranite, dintre care 2 copii, intr-un accident rutier petrecut, in urma cu puțin timp, pe DJ 646, in județul Valcea. Din primele verificari efectuate, s-a stabilit faptul ca a avut loc o coliziune intre 2 autoturisme, in localitatea Tomșani, in urma careia au rezultat 5 victime…

- Patrimoniul UNESCO din Romania include numeroase monumente, locuri unice prin frumusețea lor și incarcate de istorie. Descopera lista monumentelor UNESCO din Romania.Patrimoniul mondial UNESCO din Romania include in prezent in lista sa șase situri culturale și doua situri naturale. Romania are, de asemenea,…

- Un barbat de 32 de ani, din Valcea, a fost reținut dupa ce și-a agresat fosta concubina, iar apoi i-a furat banii și o bijuterie. IPJ Argeș transmite: „In ziua de 20.06.2022, politistii de investigatii criminale din cadrul Poliției Municipiului Campulung, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Doua autoturisme in care se aflau sapte persoane s-au ciocnit duminica seara, pe drumul national 67 B, in judetul Valcea. In urma imapctului, doua persoane au fost ranite grav, una dintre ele suferind o amputare de brat, potrivit News.ro . Accidentul a avut loc in jurul orei 18:30, in localitatea Livezi,…