Viitură puternică. Râul Timiş a ieşit din matcă în Lugoj Viitura puternica. Raul Timis a iesit din matca in Lugoj Arhiva Foto: Maria Mandita. O viitura puternica s-a produs pe râul Timiș din cauza ploilor abundente cazute în ultimele ore, iar digul situat în aval de localitatea Lugoj s-a rupt. Echipele Apele Române Banat intervin cu materiale și utilaje pe sectorul cuprins între localitațile Șag din județul Timiș si Graniceri din județul Arad, pâna la frontiera cu Serbia. Urmarește situația corespondentul RRA Mario Balint. Reporter: Între Caransebeș și Lugoj râul a inundat sute de hectare… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

