Viitură de PET-uri şi gunoaie pe râul Arieş Mii de PET-uri au putit astazi, 4 martie 2020, pe raul Aries, in Muntii Apuseni. Poluarea provine din localitatile aflate in amonte de orasul Campeni. Raul Aries a devenit un veritabil „caraus” al gunoaielor si al deseurilor aduse de apa din amonte. PET-urile provind din barajul de acumulare de la Mihoiesti, care, cel mai probabil a fost golit partial, apa antrenand cantitati uriase de gunoaie adunate in ultimele luni. Locuitorii si autoritatile de pe cursul superior al raului Aries, amonte de baraj, si-au facut si in aceasta iarna ”datoria”. Cresterea debitelor raului Aries antreneaza deseurile… Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

Sursa articol: campeniinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de PET-uri și gunoaie pluteau pe raul Arieș, miercuri dupa-amiaza. Imaginile au fost surprinse de un cititor Alba24, in jurul orei 13.30. ”Poluare pe Arieș, in Campeni: pet-uri și gunoaie cat vezi cu ochii. Așa ceva nu am mai vazut”, a transmis cititorul Alba24. In urma cu doua saptamani, un alt…

- Medicii pneumologi recomanda ca atunci cand poluarea depașește limitele normale sa se evite pe cat posibil aerisirea incaperilor si ocolirea zonelor unde exista un trafic intens. Persoanele cu boli cronice trebuie sa evite deplasarile, daca acestea nu sunt neaparat necesare. Conform medicilor de la…

- Ziarul Unirea „Ninge” cu AMENZI in Munții Apuseni dupa o acțiune a polițiștilor pentru creșterea siguranței rutiere: Sancțiuni in valoare de peste 8.000 de lei și 4 permise de conducere reținute „Ninge” cu AMENZI in Munții Apuseni dupa o acțiune a polițiștilor pentru creșterea siguranței rutiere: Sancțiuni…

- Luni seara, autoritațile județului Alba se aflau in Apuseni, pentru a monitoriza situația, avand in vedere Codul Portocaliu de inundații și debitul crescut al raului Arieș. Alaturi de prefectul Nicolae Albu, in teren este și grupa operativa ISU Alba. Autoritațile au supravegheat situația in zona Cotul…

- Raul Arieș a ieșit din matca luni, in jurul amiezii, intre localitațile Albac și Vadu Moților din Munții Apuseni. Potrivit prefectului Nicolae Albu, inundațiile au afectat o zona cu terenuri, fara sa puna in pericol casele oamenilor. Prefectul a declarat pentru Alba24 ca in prezent debitul este masurat…

- Inundații in Munții Apuseni, astazi, 3 februarie 2020, in jurul orei 11.00: raul Arieș a ieșit din matca la Garda și a inundat DN 75, pe raza localitații Scarișoara, unde o punte a fost luata de ape. Raul Arieș a ieșit din matca luni la Garda și a inundat DN75, in localitatea Scarișoara. O punte a fost…

- Hidrologii au emis o atenționare, tip Cod Portocaliu de posibile inundații, valabila in județul Alba luni, 3 februarie, intre orele 10:00 și 22:00. Sunt așteptate scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri…

- Patru pastratori ai patrimoniului cultural și ai tradițiilor populare romanești au fost premiați in cadrul „Galei Tezaurelor Umane Vii din județul Alba”. Tulnicareasa Mariana Gligor, Nicolae Coroiu, constructor de instrumente populare tradiționale, iconarul Nicolae Muntean și Olivia Tima, meșter popular…