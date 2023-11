Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a decis, marti, prin vot, sa includa sectorul nuclear printre tehnologiile verzi care pot fi susținute in vederea asigurarii competitivitații și suveranitații europene in fața Chinei și Statelor Unite, in condițiile in care blocul european incearca sa atinga obiectivul de emisii…

- Cum preocuparea pentru mediu si sustenabilitate devine din ce in ce mai importanta, companiile din intreaga lume se orienteaza catre solutii energetice mai curate si eficiente. Unul dintre raspunsurile la aceasta nevoie este utilizarea sistemelor fotovoltaice, care transforma energia solara in electricitate.…

- Consiliului Județean Cluj dorește sa produca energie electrica sau chiar bani din gunoaie, prin achiziționarea unei instalații de dezintegrare moleculara și valorificare energetica a deșeurilor.

- Energia electrica generata cu ajutorul centralelor electrice fotovoltaice va contribui in mod direct la reducerea consumului de electricitate din surse convenționale pentru asigurarea producției, cu impact mai redus asupra mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

- Romania se pregatește sa introduca o noua schema de ajutor pentru producatorii de energie regenerabile, respectiv contractele pentru diferența, similare cu certificatele verzi pe care le platim acum in facturi. Insa statul, in incercarea de a atrage investiții, nu ar trebui sa exagereze cu schema-suport,…

- REȘIȚA – Viitorul parc fotovoltaic ar putea genera curent gratuit pentru primarie și ieftin pentru cetațeni. Am reținut asta din declarațiile pe care primarul Ioan Popa le-a facut cu referire la parcul fotovoltaic pe care primaria vrea sa-l amenajeze pe 30 de hectare de teren in apropierea fostei IMR!…

- Sapte din zece romani considera poluarea o problema majora in Romania, insa mai putin de jumatate ar fi dispusi sa plateasca mai mult pentru surse de energie curata, releva datele unui sondaj realizat de o companie din industria de petrol si gaze, potrivit Agerpres. Astfel, peste 65% dintre romani considera…