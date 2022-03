Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul bulgar al Apararii a declarat recent care ar putea fi urmatoarea ținta a Rusiei in viitorul foarte apropiat. Oficialul nu vede finalul razboiului ca fiind doar la Ucraina. El este de parere ca o țara vecina ar putea sa cada prada militarilor ruși in viitorul apropiat. De asemenea, acesta a…

- Gigi Becali, patronul FCSB, dezvaluie ca e gata sa primeasca refugiați din Ucraina la baza de la Berceni a echipei roș-albastre. Omul de afaceri spune ca a fost in contact cu persoane aflate la granița dintre Romania și Ucraina și este posibil ca azi sa soseasca o parte dintre refugiații care au plecat…

- Gigi Becali s-a alaturat persoanelor publice din Romania care condamna acțiunile lui Vladimir Putin in Ucraina. Latifundiarul și-a exprimat poziția cu privire la decizia președintelui rus de a recurge la violența armata și a incepe astfel un razboi.

- Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe a creat un grup public destinat voluntarilor care doresc sa ajute ucrainenii care fug de teama razboiului, intitulat UNITI PENTRU UCRAINA - Єдині за Україну - United for Ukraine, Pana in prezent, s-au inscris circa 50 000 de membri, iar numarul lor creste in fiecare…

- Producatorul local de medicamente Terapia Cluj este atent la razboiul din Ucraina. Producatorul de medicamente are deja exporturi, reprezentante pentru vanzarile de medicamente fabricate in Romania sau planuri de extindere in țara atacata de Rusia. In același timp, un alt producator roman de medicamente,…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia determina populatia ucraineana sa paraseasca in masa tara aflata in razboi.Astefl, mii de oameni panicati de inceperea conflictului militar au stat, joi, la cozi interminabile la frontiera dintre Ucraina si Romania, in zona localitatii Tereblecea, pentru a parasi, pe…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia determina populatia ucraineana sa paraseasca in masa tara aflata in razboi. Mii de oameni panicati de inceperea conflictului militar au stat, joi, la cozi interminabile la frontiera dintre Ucraina si Romania, in zona localitatii Tereblecea, pentru a parasi, pe jos,…

- Statele Unite își vor spori prezența armata în țarile NATO de pe flancul de est, precum Polonia și România, daca Rusia va trimite mai multe forțe în Ucraina, a declarat miercuri președintele Joe Biden, scrie DefenseOne.com. Biden a respins ideea ca administrația sa ar…