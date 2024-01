Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Gorj, Iulian Popescu, critica in termeni duri conducerea Consiliului Judetean Gorj si pe cea a Spitalului de Urgenta din acest judet, in conditiile in care in aceasta perioada la nivelul celui mai mare spital din Gorj nu exista cardiologi care sa asigure garzile. Prefectul il acuza…

- Vine iarna, bine ne pare! Mulți romani se bucura ca, in curand, vor putea schia la munte. Bucuria le scade vertiginos cand vad prețurile pentru un schi pas și, uitandu-se prin vecini, constata ca la alții e mai ieftin. Cine pierde? Turistul roman, dar și industria romaneasca de turism. Anul acesta pare…

- La fel ca Domeniile Schiabile Transalpina și Șureanu, cele mai apropiate ca distanța, și partiile din Paltiniș - Sibiu dau startul la distracție pentru un nou sezon de iarna cu ocazia minivacanței de 1 Decembrie

- Primarul din Novaci, Dumitru Leuștean, membru al PNL, și-a anunțat trecerea la PSD Gorj. Dumitru Leuștean a facut public faptul ca a decis sa se desparta de liberali și va candida anul viitor din partea PSD, potrivit unui mesaj de pe pagina de socializare a edilului. „Astazi, cu toata responsabilitatea,…

- Ziua Armatei Romane este marcata miercuri de catre autoritați in Piața Prefecturii din Targu Jiu. Manifestarile debuteaza la ora 10.00 cu intonarea imnului național și cu o rugaciune pentru armata și popor. Vor rosti alocuțiuni: colonelul Gheorghe Andronescu, șeful Garnizoanei Targu Jiu, prefectul de…