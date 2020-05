Viitorul turismului în era pandemiei Coronavirusul a avut un efect devastator asupra calatoriilor, turismul internațional ar putea sa scada cu 80% in acest an, punand in pericol cel puțin 100 de milioane de locuri de munca. Coridoarele de calatorie regionale ar fi o soluție pentru aceasta criza. Noua Zeelanda și Australia s-au angajat sa creeze o „bula de calatorie” care […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Sanatate a Chinei a anuntat 14 noi cazuri de coronavirus, cel mai mare numar inregistrat din 28 aprilie, inclusiv un caz in Wuhan, unde nu mai fusese confirmata o imbolnavire de mai mult de o luna, potrivit news.ro.Dupa ce joi China calificase toate regiunile ca fiind…

- Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelanda au devenit ciștigatoare in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, a declarat pe 28 aprilie CNBC, cu referire la experți. Deci, in timp ce restul lumii inca lupta activ impotriva raspindirii infecției, iar multe țari opresc industria și introduc masuri restrictive,…

- Australia și Noua Zeelanda sunt aproape de a invinge coronavirusul. Rețeta succesului? Masuri dure de carantina luate din timp, oamenii de știința au fost ascultați, autoritațile au raspuns nevoilor din sistemul sanitar, mesajele transmise catre populație au fost clare, iar oamenii au respectat masurile…

- Valoarea portofoliilor deținute de cei 7,5 milioane de romani care contribuie la fondurile de pensii de la Pilonul II s-a micșorat cu mai bine de 10% dupa declanșarea pandemiei de coronavirus, ca urmare a scaderii burselor și acțiunilor in care fondurile de pensii investesc. Scaderea are un impact direct,…

- Restrictiile asupra calatoriilor la distanta care sunt in vigoare din ianuarie in provincia Hubei din China, epicentrul pandemiei de coronavirus, vor fi ridicate miercuri, 25 martie, se arata intr-o informare a guvernului regional, potrivit Guardian și Reuters. Relaxarea restricțiilor in capitala provinciei,…

- Dragi prieteni, Este posibil sa nu calatoriti acum. Dar veti calatori din nou! In prezent toate agentiile noastre sunt deschise si incercam sa ne luam toate masurile de precautie posibile, motiv pentru care va rugam sa intrati in agentii doar daca este absolut necesar. In rest, ne gasiti la telefoane,…

- Filmarile pentru serialul "Lord of the Rings", care au loc in Noua Zeelanda, au fost suspendate de luni din cauza pandemiei de COVID-19. Noua Zeelanda a decis, pe 13 martie, sa inchida granitele, aceasta fiind cea mai puternica masura luata pe glob in contextul pandemiei, anunța MEDIAFAX.Echipei…

- Ministrul de interne al Australiei, Peter Dutton, unul din membrii cei mai importanti ai guvernului, a anuntat vineri ca este internat in spital dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, transmite AFP. In guvern, Dutton raspunde de politica foarte restrictiva a Australiei in materie de imigratie…