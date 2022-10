In curand, am putea avea vase sintetice de sange care cresc și se dezvolta in timp, imitand structura vaselor naturale din organism. Vasele fabricate in laborator au fost testate deja pe soareci cu succes. Organismul animalelor a tolerat noul material si l-au transformat, prin celule si tesuturi generate in locuri-cheie, intr-un vas de sange „viu”. Vasele s-au dezvoltat in mod natural Un grup internațional de cercetatori condus de universitatea din Sydney, Australia, a dezvoltat o tehnologie care permite fabricarea de materiale care imita structura vaselor de sange vii, cu implicații semnificative…