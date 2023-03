35 de copii au devenit anul trecut infractori prin faptele penale pe care le-au comis. Cei mai mulți au furat sau au lovit, dar partea trista este ca numarul acestor copii care comit ilegalitați este in creștere. Un numar de 35 de copii care au savarșit fapte penale și nu raspund penal au fost evaluați anul trecut, iar pentru 25 copii s-a stabilit masura supravegherii specializate in familie. In vederea evaluarii acestor cauze, autoritațile județene responsabile cu protecția drepturilor copilului intampina dificultați in colaborarea cu parinții acestor copii, cu asistenții…