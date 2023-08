Cei care produc accidente sub influența drogurilor nu beneficiaza de suspendarea executarii pedepsei. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a precizat, duminica, la Campulung Muscel, referitor la tanarul care s-a urcat drogat la volan si a ucis alti doi tineri intr-un accident rutier, in localitatea 2 Mai, ca este un caz „absolut tragic”. Mai mult, potrivit unei statistici realizate de institutia pe care o conduce, Romania este pe primul loc in Europa la accidentele de circulatie. „Fara toleranta va fi statul roman legat de accidente provocate de persoane care se urca baute, drogate sau fara permis…