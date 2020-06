Programul de masuri economice a fost dezbatut cu presedintele Klaus Iohannis, iar saptamana viitoare va fi prezentat public, a declarat, miercuri, premierul Ludovic Orban. Premierul Ludivic Orban a declarat ca pachetul de relansare economica a fost dezbatut cu președintele Klaus Iohannis si ultimele masuri se afla „in linie dreapta”. „Am avut o intalnire extrem de intensa și de serioasa cu presedintele Klaus Iohannis, in care am discutat ultimele detalii și ultimele masuri. Se afla in linia dreapta. Am convingerea ca in cursul saptamanii viitoare il vom putea prezenta public. In paralel cu elaborarea…