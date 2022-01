Viitorul României: o țară modernizată sau mici insule de succes? Indiferent daca vorbim despre industrie, agricultura, administrație sau invațamant, companiile și instituțiile romanești sunt „condamnate“ sa mizeze pe tehnologiile sustenabile, de viitor, daca vor sa atraga capital și sa se dezvolte in orizontul urmatorilor 10 ani. Trebuie sa trecem urgent de la hartie la digital, de la o economie preponderent manufacturiera, de la dependența de resursele clasice catre noile tehnologii, modele de business și tehnologii sustenabile, precum energia verde, automatizarea și exploatarea resurselor de viitor, precum grafitul, arata o analiza lansata de Factory 4.0… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

