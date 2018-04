Stiri pe aceeasi tema

- Investitorul imobiliar Atrium European Real Estate, controlat de unul dintre cele mai mari grupuri imobiliare din Israel, a anunțat ca va vinde centrul comercial Militari Shopping din București, la 14 ani de la achiziția sa, companiei cu capital sud-frican MAS Real Estate Inc., pentru suma de 95 mil.…

- Grupul imobiliar Atrium European Real Estate Limited a anuntat astazi ca va iesi de pe piata din Romania, prin vanzarea Atrium Militari Shopping Center din Bucuresti catre MAS Real Estate, pentru suma de 95 de milioane de euro. Vanzarea s-a realizat la un pret cu 9% mai mare decat valoarea…

- Compania americana Viavi Solutions, un furnizor de software si servicii pentru testarea, analizarea si cresterea calitatii retelelor de telecomunicatii cu afaceri anuale de aproximativ un miliard de dolari, are in plan sa ajunga intr-un an de zile la centrul de excelenta in cercetare si dezvoltare…

- Compania austriaca S Immo, controlata de o firma a investitorului Ronny Pecik si de Vienna Insurance Group, a anuntat finalizarea lucrarilor de renovare a centrului comercial Sun Plaza din Bucuresti, in urma unor investitii de 30 mil. euro.

- Austriacul Niki Lauda, triplu campion mondial de Formula 1, a anuntat in decembrie achizitionarea Niki, compania aeriana pe care a infiintat-o in 2003 si a vandut-o Air Berlin in 2011. Si proprietarul British Airways, firma IAG, precum si compania low-cost Ryanair erau interesate de preluarea Niki. Ryanair…

- Dupa trei ani de singuratate, Ana Maria Fodoreanu, cea de a doua fosta nevasta a primarului Mihai Chirica, impreuna cu care are doi copii, a ales sa-si uneasca destinele alaturi de un alt barbat. Mult-asteptatul eveniment ar fi fost stabilit in primavara acestui an, pe data de 5 mai. In prezent, fosta…

- Grupul Parlamentar Popular European va fi condus de prim-vicepreședintele PPEM, Eugen Carpov. Decizia a fost anunțata în cadrul ședinței de astazi a Parlamentului, urmare a discuțiilor dintre deputații populari europeni. De asemenea, în cadrul grupului parlamentar deputatul…