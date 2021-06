Viitorul plăţilor este fără numerar; volumul tranzacţiilor digitale se va tripla până în 2030 (raport PwC) Volumul de plati fara numerar la nivel global aproape se va dubla pana in 2025, fata de nivelul din 2020, ajungand la 1,9 trilioane de tranzactii, si se va tripla pana in 2030, ca urmare a schimbarilor aduse de pandemie, potrivit unei analize realizate de Departamentul de strategie globala din reteaua PwC.



In 2020, au fost efectuate peste un trilion de tranzactii.



"Platile digitale, cum sunt cele efectuate cu telefonul mobil, cumpararea unui bilet de autobuz prin SMS sau utilizarea unui cod QR pentru achitarea unor servicii erau posibile si inainte de pandemie.

Sursa articol: agerpres.ro

