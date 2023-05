Viitorul Pămîntului. Astronomii au înregistrat momentul înghițirii unei planete Un grup de oameni de știința americani au vazut cum explozia unei stele care murea a inghițit o planeta de pe orbita sa. Astronomii urmareau ZTF SLRN-2020 - o lumina optica de scurta durata care a avut loc la 12 mii de ani lumina de Pamint. Ea a fost cauzata de o stea care murea, care și-a marit imediat luminozitatea de 100 de ori, inainte de a se stinge la fel de repede, eliberind o cantitat Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

