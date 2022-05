Toata media și toți analiștii pieței muzicale au o singura și importanta intrebare dupa ce ediția Eurovision din acest an a trecut: Va putea gazfui Ucraina ediția din primavara anului viitor? Surse apropiate de Uniunea Europeana de Radio și Televiziune (EBU), care organizeaza concursul muzical anual, au indicat ca nu era o situație cu care abia așteptau sa se confrunte, relateaza Variety intr-o analiza. Cu toate acestea, atunci cand rapperii ucraineni Kalush Orchestra au fost anunțați sambata seara in Italia ca fiind caștigatori, situația a devenit inevitabila. Concursul este gazduit in fiecare…