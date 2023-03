Viitorul Mercedes-Maybach EQS SUV: debut în 17 aprilie In toamna anului 2021, germanii de la Mercedes-Benz au prezentat lumii intregi conceptul Mercedes-Maybach EQS SUV. Sau, cu alte cuvinte, versiunea de lux a modelului cu zero emisii EQS SUV. Inca de atunci știam ca versiunea de serie a acestui concept ar urma sa debuteze in 2023. Acum aflam și cand se va intampla acest lucru: 17 aprilie. Evenimentul live va avea loc in cadrul Salonului Auto de la Shanghai, dar va fi transmis și in... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

