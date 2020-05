Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „The New Mutants”, un nou spin-off inspirat din franciza „X-Men”, va fi lansat in aceasta vara in circuitul cinematografic dupa mai multe amanari succesive, pe 28 august, informeaza joi contactmusic.com. Noul lungmetraj, asteptat cu nerabdare de fanii francizei „X-Men”, va fi disponibil spre…

- Presa internaționala a relatat recent ca Renault ar putea renunța la Megane din cauza vanzarilor modeste pentru a direcționa fonduri catre dezvoltarea de mașini electrice. Informațiile au fost intarite și de directorul de design Laurens van den Acker, care afirma ca Megane concureaza intr-un segment…

- Sarbatorile Pascale sunt extrem de importante pentru poporul roman, la fel si Postul care le precede. Exista unele obiceiuri si traditii transmise din generatie in generatie, pe care multi dintre noi le respectam, pentru sanatate si prosperitate.

- Randi lanseaza o noua piesa, „Suflete in carantina”, alcarei mesaj este centrat pe ideea ca iubirea și emoția pot supraviețui in oricecondiții. Artistul, care a compus și lucrat in studioul de acasa, declara caaceasta piesa pe care a pregatit-o timp de mai multe saptamani se adreseazacelor care sunt…

- Italia a devenit cea mai afectata tara din lume de coronavirus in acest moment, intrecand China care a stabilizat situatia. 3.000 de decese si 2.200 de persoane in stare critica au raportat italienii.

- Aceasta se bazeaza tehnic pe noul VW Golf 8 care urmeaza sa fie lansat si pe piata auto din Romania spre sfarsitul anului 2020. Pana atunci vedem cum arata varianta cheala a lui Audi A3 Sportback 35 TFSI 2020, o masina care din pacate se vinde in Europa cu un pret incepand…

- OAMGMAMR Filiala Argeș suspenda programul cu publicul. Comunicarea continua prin email și telefon. Avand in vedere Hotararea nr. 6/09.03.2020 privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a Covid-19 și ultimele comunicari oficiale ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența…

- O noua bijuterie inteligenta a aparut pe piața de telefoane. Compania Samsung surprinde din nou, de aceasta data cu un nou Galaxy, și anume S20, o noua serie de telefoane mobile, care schimba radical modul de prezentare al contentului.