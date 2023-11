Stiri pe aceeasi tema

- Toate reactiile dupa meciul Hermannstadt – CFR Cluj, scor 1-0, din etapa a 15-a a Ligii 1, sunt pe AS.ro. Jucatorii lui Andrea Mandorlini puteau sa incheie turul sezonului regulat pe primul loc, dar s-au incurcat la Sibiu si raman in spatele FCSB-ului. CFR Cluj nu mai pierduse de la finalul lunii septembrie.…

- CFR Cluj a ratat șansa de a termina turul sezonului regular pe primul loc. Formația antrenata de Andrea Mandorlini a pierdut in deplasare la Hermannstadt, scor 1-0, in ultimul meci al etapei cu numarul 15 din SuperLiga Romaniei.

- CFR Cluj a caștigat meciul cu Farul Constanța, dar urmeaza meciul cu U Cluj, de joi, 2 noiembrie. Viața antrenorului Andrea Mandorlini nu este deloc ușoara, pentru ca patronul vrea rezultate și a spus ca italianul e in pericol daca acestea nu apar.Chiar daca au aparut informații ca Nelu Varga i-a dat…

- FC Argeș l-a adus pe Eugen Neagoe (56 de ani) ca antrenor principal al echipei. Neagoie a semnat un contract valabil pana in vara lui 2025, care se va prelungi cu inca doi ani in caz ca promoveaza echipa in Liga 1 pana atunci. Conform unor surse, Petrolul Ploiesti a incercat si ieri sa il convinga pe…

- Ermal Krasniqi, 25 de ani, nu mai prinde lotul ”feroviarilor”, nu este in plan nici pentru meciul cu Dinamo de duminica seara, dupa ce SuperDan il lauda și recomanda pentru fotbalul italian. La iarna, CFR Cluj il va vinde, chiar daca va obține un profit mai mic decat spera vara trecuta. Ermal Krasniqi,…

- Dupa ce Mihai Stoica a criticat arbitrajul din Hermannstadt - Rapid 1-1, și Gigi Becali a acuzat și el faptul ca Rapid e ajutata. Patronul FCSB susține ca formația alb-vișinie e ajutata de arbitri, ca urmare a prezenței președintelului Daniel Niculae in Comitetul Execuvi al FRF. Gigi Becali acuza: „Rapid…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, nu s-a abtinut dupa ce CFR Cluj a fost invinsa de Rapid in Giulesti, scor 3-1. Oficialul de la FCSB a facut o trimitere la arbitrajul lui Istvan Kovacs din etapa trecuta, atunci cand echipa lui Andrea Mandorlini a fost „iertata”…

- Universitatea Craiova si Sepsi OSK se intalnesc sambata, 16 septembrie, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-un meci din cadrul etapei a 9-a din Superliga. Disputa se anunta extrem de incinsa, fiind puse in joc puncte extrem de importante, dar si multe orgolii. Alb-albastrii nu trec printr-o…