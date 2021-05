Viitorul Liteni a pierdut mansa tur a barajului de promovare

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO, LIVE-SCOR: Industria Galda de Jos – Pobeda Star Bisnov, in prima manșa a barajului de Liga a 3-a Industria Galda de Jos, ultima clasata in Seria a 9-a a Ligii a 3-a disputa azi, 16 mai, de la ora 18.00, la Galtiu, prima manșa a barajului pentru menținerea in eșalonul terț, cu Pobeda Star Bisnov,…

- Daniel Balan, 41 ani, și Mihai Gurița, 48 ani, sunt vedetele Viitorului Liteni, campioana județului Suceava, implicata in barajul pentru promovare in Liga 3, unde intalnesc pe FC Odorheiu Secuiesc (16 și 23 mai). Caștigator al titlului continental la minifotbal, Sergiu Corban completeaza lista veteranilor…

- CS Ocna Mureș – CS Iernut, duminica, ora 18.00, meciul tur al barajului de salvare/ promovare in Liga a 3-a CS Ocna Mureș va susține duminica, 16 mai, de la ora 18.00, acasta, prima manșa a barajului de salvare/ promovare in Liga a 3-a, cu CS Iernut, caștigatoarea Ligii a 4-a din Mureș. Avantajata intrucat…

- In perioada 7-9 mai, au fost programate partidele tur din prima faza a barajului care va stabili echipele promovate in esalonul secund.Sezonul regular al competitiei Liga 3, editia 2020-2021, a ajuns la final in Vinerea Mare, insa pentru 20 de echipe el continua cel putin cu inca doua meciuri, contand…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit sambata, prin tragere la sorți, meciurile primei etape a barajului de mentinere/promovare in Liga a III-a, editia de campionat 2021-2022. Doar trei meciuri se vor disputa in aceasta faza a competiției, pe teren neutru, in data de 12 mai, tragerea la sorți ...

- Foresta și Bucovina Radauți vor susține sambata, de la ora 18.00, meciurile tur din semifinalele play-off-ului pentru promovare in Liga a II-a. Formația suceveana va evolua pe terenul Oțelului Galați, caștigatoarea Seriei I a Ligii a III-a. „Galben-verzii" merg la malul Dunarii cu ...

- Campioana județeana la fotbal va fi stabilita astazi, in meciul pentru titlu, gazduit de stadionul Areni, cu incepere de la ora 18.00, urmand sa se afle fața-n fața Viitorul Liteni și LPS Suceava, caștigatoarele celor dupa grupe in care au fost repartizate cele opt formații participante la ediția ...

- La sfarșitul saptamanii trecute s-au disputat partidele din cadrul etapei a III-a a Ligii a IV-a, campionatul pe ”foc automat”. In Grupa A, Viitorul Liteni a invins clar, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 pe Juniorul Suceava, in ce vreme ce Progresul Fratauții Vechi a dispus cu 3-1 de Siretul Dolhasca.…