In ajunul unei vizite oficiale in Franta, printul mostenitor al Japoniei, Naruhito, care va deveni imparat in primavara anului viitor, a salutat interesul Frantei pentru tara sa si nivelul relatiilor bilaterale, relateaza joi AFP. Animat de aceeasi dorinta ca tatal sau, actualul suveran Akihito, de a calatori in intreaga lume pentru a mentine "relatii cordiale" intre tari, el considera sederea sa de o saptamana in Franta, intre 7 si 15 septembrie, "o mare oportunitate" de a concretiza aceasta dorinta. In momentul in care se implinesc 160 de ani de relatii diplomatice intre Franta si Japonia, printul…