- Gheorghe Hagi (55 de ani) i-a raspuns fiului sau, Ianis (21), care a descris intr-un mod haios exigența pe care o are „Regele” ca antrenor. In urma cu cateva zile, Ianis Hagi a vorbit pentru TV Telekom Sport despre tatal sau, spunand ca fotbalistul Gheorghe Hagi n-ar fi putut colabora cu antrenorul…

- George Ganea e jucatorul pe care Sorin Carțu, președintele Universitații l-ar transfera imediat la Craiova Chiar daca sezonul nu s-a reluat și mai sunt 72 de meciuri de jucat, cluburile din Liga 1 sunt cu ochii pe jucatorii pe care i-ar putea achiziționa. Unul dintre ei se afla in curtea lui Gica Hagi,…

- Oficialii formației Universitatea Craiova sunt interesați de achiziționarea lui George Ganea, mijlocașul lui FC Viitorul. Fotbalistul de 20 de ani, 1.79 metri, originar din București, mai are contract cu gruparea condusa de Gica Hagi pana pe 30 iunie 2022. George Ganea, fiul lui Ionel Ganea, un fost…

- Dusan Tadic, jucatorul lui Ajax Amsterdam, este nemultumit ca Federatia olandeza de fotbal (KNVB) a anulat sezonul 2019-2020 din Eredivisie si ar accepta ca titlul sa fie decis de o finala intre echipa sa si AZ Alkmaar. "Este un adevarat dezastru sa nu avem o campioana a Olandei", a declarat,…

- Atacantul polonez al echipei Bayern Munchen, Robert Lewandowski, va dona un milion de euro pentru lupta impotriva pandemiei de coronavirus. „Suntem toti constienti de situatia dificila din jurul nostru. Astazi, toti jucam in aceeasi echipa. Sa fim puternici in aceasta lupta! Cand putem sa ajutam pe…

- CS Universitatea Craiova. Atacantul bosniac Elvir Koljic a evoluat modest de cand a revenit, pe 31 ianuarie, și risca sa intre in galeria jucatorilor de top care n-au mai fost aceiași dupa accidentari grave. Nu cu mult timp in urma, Gica Craioveanu caracteriza jocul Craiovei astfel: „Noi suntem precum…

- Gigi Becali a fost impresionat de evolutia lui Razvan Oaida, marcatorul a doua dintre golurile ros-albastrilor in partida cu Universitatea Craiova, potrivit Mediafax.Razvan Oaida a deschis scorul in minutul 23, in urma unei gafe a portarului Pigliacelli. Acesta a degajat balonul la picioarele…

- FCSB s-a impus, duminica seara, in fata Craiovei cu scorul de 4-1. In urma acestui rezultat, FCSB se pozitioneaza pe locul 2, iar Universitatea Craiova, pe 3. Razvan Oaida a deschis scorul in minutul 23, in...