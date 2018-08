Stiri pe aceeasi tema

- Gaz Metan Mediaș a facut o prima repriza modesta in partida cu Viitorul. La pauza, echipa lui Hagi conduce cu 1-0 dupa superexecuția lui Denis Draguș. Om de fotbal cu mare experiența, Dinu Gheorghe a analizat la pauza primele 45 de minute și s-a aratat dezamagit de evoluția echipei lui Mihai Teja. "Le-a…

- Viitorul și Gaz Metan Mediaș se intalnesc in aceasta seara, de la ora 21:00, in cel mai atractiv meci al zilei din Liga 1. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. LIVE de la 21:00 » Viitorul - Gaz Metan Mediaș Click AICI…

- Atacantul de 19 ani de la Viitorul, Denis Draguș, a marcat deja de patru ori in Europa League și o data in campionat in acest sezon. Meciurile disputate de Viitorul in startul acestui sezon au scos la rampa o noua "bijuterie" șlefuita in curtea Academiei. ...

- Echipa pregatita de Thomas Tuchel a deschis scorul in minutul 32, prin Nkunku. Diaby a majorat avantajul parizienilor in minutul 71, dar Atletico a revenit superb in ultimul sfert de ora si a egalat situatia pe tabela, gratie reusitei lui Mollejo (75') si autogolului lui Bernede (86'). Intrat pe teren…

- Formatia FC Viitorul a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Dunarea Calarasi, intr-un meci din prima etapa a Ligii I, in care Ianis Hagi a ratat un penalti si elevii lui Gheorghe Hagi au jucat in inferioritate numerica pe final, relateaza news.roGolul a fost marcat…

- Golul a fost marcat de Honciu, in minutul 4, dintr-o lovitura libera, potrivit news.ro. In minutul 44, Straton a aparat un penalti executat de Ianis Hagi. FC Viitorul a ramas in inferioritate numerica in minutul 83, cand a fost eliminat Tudor Baluta. Meciul a fost intrerupt in…

- Formatia FC Viitorul a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa din Luxemburg Racing Union, in prima mansa a turului 1 preliminar al Ligii Europa. Denis Dragus a deschis scorul in minutul 23, din pasa lui Vina, cu un superb sut din intoarcere care l-a prins pe picior gresit pe portarul…

- Fosta campioana a Romaniei, FC Viitorul, a debutat cu dreptul in sezonul 2018 2019 al cupelor europene.In aceasta seara, echipa lui Hagi a jucat in deplasare, in prima mansa a turului 1 preliminar al Europa League, cu Racing FC Union Luxemburg, de care a dispus cu 2 0.Golurile au fost marcate de Dragus…