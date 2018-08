Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, a prefațat duelul cu Gaz Metan de sambata, din etapa a 5-a a Ligii 1. "Regele" va reveni pe banca fostei campioane, dupa ce in ultimele 2 meciuri a fost suspendat. "Intalnim o echipa in forma, care a aratat in primele etape ca este bine organizata, marcheaza…

- Dinamo a invins, pe teren propriu, 1-0, echipa lui Gica Hagi, Viitorul, singurul golul fiind marcat de Mahlangu. Acum, a aparut in mediul online o fotografie din vestiarul ros-albilor, una prin care antrenorul Florin Bratu a reusit sa-si motiveze jucatorii si sa castige in fata...

- Florin Bratu, antrenorul lui Dinamo, l-a ironizat pe Cornel Dinu imediat dupa victoria cu Viitorul, scor 1-0, invitandu-l la șotron (vezi detalii aici). "Mister" a reacționat intr-un interviu acordat GSP.ro. - Domnule Dinu, v-a invitat Florin Bratu la șotron. Va duceți?- Nu ma surprinde atacul nejustificat…

- Formatia FC Viitorul a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Dunarea Calarasi, intr-un meci din prima etapa a Ligii I, in care lanis Hagi a ratat un penalti si elevii lui Gheorghe Hagi au jucat in inferioritate numerica pe final. Golul a fost marcat de Honciu, in minutul…

- Fostul actionar al Dinamo, Cristian Borcea, a fost eliberat din inchisoare dupa patru ani de detenție in Penitenciarul Jilava. La ieșire, Borcea a stat de vorba cu presa și le-a spus jurnaliștilor ca va merge timp de cel putin o luna la "psihiatrie", pentru ca cei patru ani si trei luni in care a fost…

- Viitorul a umilit-o pe Dinamo in finala Ligii Elitelor U19, 4-0. Puștii lui Hagi le-au administrat "cainilor" o infrangere umilitoare și urmeaza sa participe in Youth League. Alexandru Mațan (18 ani), perla lui Gheorghe Hagi, a evoluat pentru echipa de juniori in finala de azi și a facut un meci de…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, ieri, la FRF TV Raport de Joc, ca din punctul sau de vedere Ianis Hagi (FC Viitorul) nu este pregatit in acest moment sa vina la echipa nationala. Gheorghe Hagi l-a criticat dur la 11 mai pe Cosmin Contra pentru ca nu l-a convocat pe fiul sau, Ianis Hagi, la echipe…

