Mihai Teja, 39 de ani, antrenorul lui Gaz Metan, a comentat eșecul suferit de echipa sa pe terenul Viitorului, 0-2, și a vorbit la superlativ despre echipa lui Hagi. "Ma doare mult ca am primit un gol stupid in superioritate numerica. Asta ma doare foarte mult, dar voi vorbi cu jucatorii in vestiar. Ma doare, sunt trist. Am incercat sa jucam in diverse feluri, dar n-a fost sa fie. Baieții n-au fost in apele lor, ma așteptam la mai mult. ...