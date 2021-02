Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul Constanta se pregateste pentru un nou meci dificil in Liga I. Echipa antrenata de Mircea Rednic va juca astazi cu FC Voluntari, la Ovidiu, intr-o partida ce conteaza pentru etapa cu numarul 22 a campionatului intern.Constantenii nu trec printr-o perioada prea buna, in ultimele cinci meciuri…

- Mircea Rednic, 58 de ani, antrenorul echipei Viitorul, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus și va conduce online antrenamentele in urmatoarele doua saptamani, a anuntat, miercuri, gruparea constanțeana, potrivit GSP.ro. ”Ma simt bine”, a transmis Mircea Rednic prin intermediul Libertatea. Alți…

- Mircea Rednic, 58 de ani, antrenorul Viitorului, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Pozitivi au fost depistați la ultima testare și alți doi membri din staff-ul tehnic al dobrogenilor, „secundul” Sorin Radoi și antrenorul cu portarii Ștefan Preda. Anunțul oficial a fost facut de club. ...

- „U“ Craiova intalneste astazi, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Viitorul Constanța. Meciul conteaza pentru etapa a 18-a din Liga 1, iar GdS va va tine la curent cu evolutia scorului si cu momentele importante ale meciului. CCA l-a desemnat arbitru central pe Marcel Birsan, din București.…

- FCSB și Viitorul se vor infrunta in runda #17 din Liga 1, de la 20:00, pe stadionul Central al Academiei Gheorghe Hagi, iar constanțenii nu au mai caștigat de trei ani și jumatate pe teren propriu, in fața trupei antrenate de Toni Petrea (45 de ani). In schimb, Mircea Rednic (58 de ani) nu a mai pierdut…

- Gaz Metan Mediaș a ieșit, in aceasta seara, din zona fierbinte a clasamentului Ligii 1, oprind pe Viitorul Constanța sub linia zonei care duce in play-off. Gazarii au rupt șirul de patru infrangeri consecutive și au invins la limita, 1-0.

- Selecționerul Mirel Radoi (39 de ani) a criticat ieșirea pe care Gabriel Iancu (26 de ani) a avut-o la adresa lui Ruben de la Barrera, fostul antrenor al Viitorului. CONTEXT: Dupa eliminarea Viitorului din Cupa Romaniei, 0-3 cu Dinamo, Gabi Iancu Iancu l-a „ințepat” la flash-interviu pe antrenorul dobrogrenilor…