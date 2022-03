Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa al PE (Dezbatere in sesiunea plenara a PE de la Bruxelles) La o luna dupa ce Rusia a atacat Ucraina, Parlamentul European a condamnat in unanimitate invazia brutala și a cerut mai sancțiuni suplimentare ale UE contra Moscovei și protejarea economiei europene. In cadrul unei dezbateri…

- Comunicat de presa de la Parlamentul European Adunarea plenara, la care au fost prezenți inclusiv cetațeni și parlamentari ucraineni, a consacrat o a doua sesiune recomandarilor formulate de grupurile de dezbatere ale cetațenilor. In zilele de 11-12 martie, adunarea plenara a conferinței a trecut in…

- Comunicat de presa de la PE Ideile privind UE in lume și migrația, economia, justiția sociala și locurile de munca, precum și cultura, tineretul, sportul și transformarea digitala vor fi evaluate pe 11-12 martie. 40 de recomandari au fost pregatite de Grupul de dezbatere al cetațenilor europeni privind…

- Comunicat de presa de la Parlamentul European • Mai mult de jumatate dintre europeni considera schimbarile climatice drept principala provocare globala pentru viitorul Uniunii Europene;• Noua din zece tineri europeni sunt de acord ca lupta impotriva schimbarilor climatice poate contribui la imbunatațirea…

- Comunicat de presa al Parlamentului European Vineri, 21, și sambata, 22 ianuarie, adunarea plenara a Conferinței a trecut in revista recomandarile formulate de doua grupuri de dezbatere ale cetațenilor europeni și de grupuri naționale. A treia sesiune a adunarii plenare a trecut in revista cele…

- Forțele armate ruse și ale aliaților lor și-au incheiat miercuri, 19 ianuarie, operațiunea de retragere din Kazahstan, dupa ce au acordat sprijin conducerii acestei țari in fața revoltelor de o violența fara precedent. „Operațiunea de menținere a pacii pe teritoriul Republicii Kazahstan s-a incheiat»,…

- Comunicat de presa de la PE Adunarea plenara va trece in revista cele 90 de recomandari ale grupurilor de dezbatere privind temele „Democrația europeana/Valori și drepturi” și „Schimbari climatice și mediu/Sanatate”. Cele doua grupuri de dezbatere care și-au finalizat pana acum recomandarile au reunit…

- Comunicat al Parlamentului European Președintele Parlamentului European, David Sassoli, a decedat la 11 ianuarie. Parlamentul il va omagia in cadrul unei ceremonii care va avea loc luni, la Strasbourg. David Sassoli a decedat marti la Aviano (Italia), unde a fost spitalizat incepand cu 26 decembrie.…