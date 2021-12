Viitorul este al lor! Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești a gazduit faza finala a turneului de selecție care a avut ca scop promovarea și dezvoltarea handbalului la nivelul județului Prahova și implicit formarea de noi grupe de juniori care sa activeze in cadrul clubului. La finalul turneului, clubul organizator – CS Activ Prahova-Ploiești, cu sprijinul Consiliului Județean Prahova, a premiat copiii din mai multe localitați ale județului (Ploiești, Maneciu, Valenii de Munte, Ciorani, Olteni), aceștia primind și cadouri specifice Sarbatorilor de Iarna. La acest eveniment, desfașurat in premiera, au fost prezente și… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

