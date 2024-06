Viitorul e aici. Vom putea trăi până la 120 de ani Vom putea trai pana la 120 de aniVom putea trai și munci pana la 120 de ani fara sa suferim de durere, de probleme de mobilitate,de demența, de degenerescența maculara, de boli de inima și alte boli cronice? Lumea este pe cale sa traiasca o revoluție care va schimba absolut totul, scrie El Pais .Industria anti-ageing – cea care iși propune sa inverseze sau sa intarzie bolile legate de varsta, nu cea care ofera mici intervenții cutanate și produse topice de ingrijire a pielii – va avea o valoare de aproximativ 610 miliarde de dolari la nivel global pana in 2025, scrie El Pais. La sume atat de mari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marile case de discuri au demarat luni o acțiune in justiție impotriva a doua start-up-uri de inteligența artificiala (AI) in domeniul muzical, pe care le acuza ca au folosit piese protejate prin drepturi de autor pentru a-și dezvolta tehnologiile, adaugandu-se la o serie de plangeri similare depuse…

- Nascut in 17 iunie 1935, Aurel Voicu, inginer mecanic si primar al orasului Cugir pana in 2004 si viceprimar pana in 2008, a urmat masteratul la "Cercetarea, conservarea si valorificarea patrimoniului istoric", fiind pasionat de istorie.Momentul a fost marcat și pe pagina de Facebook a instituției de…

- Compania daneza A. P. Moller Maersk A/S a revizuit in crestere estimarile privind profitul anual, in urma majorarii cererii pe segmentul livrarii de containere pe plan global, pe fondul crizei din Marea Rosie, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Europa este principalul consumator de ciocolata din lume, reprezentand aproape 50% din cerere. In timp ce cererea mondiala va ajunge la 4,8 milioane de tone in acest an, este putin probabil ca oferta sa depaseasca 4,5 milioane de tone. ”Dupa ce a atins un nivel record in aprilie (10.000 USD/tona) departe…

- Cafeaua este una dintre cele mai populare bauturi la nivel mondial și este apreciata nu doar pentru gustul sau placut, dar și pentru diversele sale beneficii pentru sanatate. Cafeina poate accelera metabolismul și a fost asociata cu imbunatațirea performanței in exerciții fizice prin creșterea mobilizarii…

- Investitorii gasesc oportunitați de afaceri. Imbatranirea populatiei in Europa genereaza ingrijorari in randul guvernelor cu privire la perspectivele economice, insa pentru unii investitori inseamna oportunitati de afaceri, transmite Bloomberg . Un exemplu este firma franceza Funecap Idf SAS care a…

- Imbatranirea populatiei in Europa genereaza ingrijorari in randul guvernelor cu privire la perspectivele economice, insa pentru unii investitori inseamna oportunitati de afaceri, transmite Bloomberg. Un exemplu este firma franceza Funecap Idf SAS care a cheltuit aproximativ un miliard de euro pentru…

- Paleontologii au facut o descoperire uimitoare in Columbia, gasind fosilele unei broaște țestoase uriașe vechi de aproximativ 57 de milioane de ani. Universitatea care a efectuat sapaturile a declarat ca descoperirile sint esențiale pentru ințelegerea erelor antice din America de Sud. Fosilele reptilei…