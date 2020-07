Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul - Dinamo, meciul dintre prima și ultima clasata din playout, se joaca azi, de la ora 20:00. Pentru ”caini” este abia a cincea partida din mini-turneul din finalul sezonului, in vreme ce, pentru constanțeni, este a șaptea. Cele doua formații sunt desparțite de 14 puncte. Oaspeții nu au niciun…

- Mircea Rednic, antrenorul echipei Poli Iasi, spune ca de la meciuri nu trebuiau sa lipseasca suporterii. El a primit si o veste buna. Consiliul Local Iasi a aprobat proiectul de finantare a echipei cu aproximativ 230.000 de euro, anunța MEDIAFAX.„Sa vina banii la baieti!", a spus Mircea Rednic,…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre situația financiara din Liga 1 și a explicat de Ionuț Negoița, finanțatorul lui Dinamo, vrea sa renunțe la club. Gigi Becali spune ca ințelege de ce anumite echipe din Liga 1 vor avea probleme din cauza pandemiei de coronavirus și crede ca Viitorul lui Gica…

- Șase echipe din opt participante nu vor sa mai evolueze in play-out. Astfel incat la finalul sezonului 2019 – 2020 nimeni sa nu retrogradeze. Coform gsp.ro , propunerea a venit din partea oficialilor de la Poli Iași, care au inițiat un pact ce a fost semnat de FC Viitorul, Hermannstadt, Academica Clinceni…

- Universitatea Craiova este prima echipa calificata in finala competitiei eCupa Romaniei la fotbal virtual FIFA20. Gruparea din Banie , dirijata de la butoane de catre atacantul Mihai Roman, a invins-o, ieri, in semifinale, pe CFR Cluj. „Romanica“ l-a invins pe fundasul francez Mike Cestor in ambele…

- Sambata s-a jucat etapa a 11-a din eLiga 1, competiția de FIFA 20 organizata de LPF și cluburile din Liga 1. Cu doua etape inainte de final, lupta pentru titlu este extrem de echilibrata. Viitorul a reușit scorul etapei și a invins-o pe Poli Iași, scor 13-0, in timp ce Hermannstadt a caștigat cu 8-1…

- Danuț Lupu (53 de ani), fostul mare jucator al lui Dinamo, explica de ce Ionuț Negoița nu a reușit sa vanda echipa și face o serie de declarații sumbre pentru fanii roș-albilor. Lupu a vorbit despre avertismenul trasat de patronul lui Dinamo, care a afirmat ieri, in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor,…