Viitorul Dăeşti, perdantă în derbiul Vâlcii Viitorul Daesti a pierdut sambata seara, in deplasare, in derbiul judetului Valcea, partida cu Flacara Horezu, cu scorul de 2-1. Partida a contat pentru etapa a 15-a a Ligii 3, Seria 4 . Horezu a deschis scorul la prima actiune periculoasa, in minutul 7. Radu Georgescu a fost lansat spre poarta Daestiului, a fentat scurt doi adversari si a inscris plasat, de la 12 metri. Golgheterul Seriei a 4-a, Florin Costea, a scapat de trei ori singur spre poarta gazdelor, dar internationalul Under 17, Robert Popa, a intervenit salvator in doua situatii. In cea de-a treia, varful oaspetilor a ratat preluarea.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

