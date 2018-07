Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in cantonament in Polonia, FC Viitorul disputa in aceasta seara, de la ora 21:15, in direct la Dotto Sport TV, cel mai important amical din aceasta vara. Echipa lui Gica Hagi va intalni campioana Poloniei, Legia Varșovia, pe celebrul stadion Wojska Polskiego din capitala poloneza, arena cu o…

- Revista presei sportive de joi, 21 iunie, vine cu ecouri dupa ultimele meciuri de la Cupa Mondiala, dar și cu alte informații extrem de interesante de pe plan intern. FCSB și Viitorul Constanța și-au aflat adversarii din Europa League.

- Trupa lui Dica va fi cap de serie si are multe variante la indemana, dar exista si cateva formatii care i-ar putea pune probleme, exemple: TSKA Sofia, Rangers, Jagiellonia. FCSB va juca in turul 2 in 26 iulie, turul, si pe 2 august, returul. DVERSARI POSIBIL PENTRU FCSB IN TURUL 2: Tot…

- Trei posturi din Romania au castigat dreptul de a televiza meciurile din Liga Campionilor si Liga Europa in urmatorii trei ani. Acestea sunt Telekom Sport, Digi Sport si LOOK TV, informeaza Pagina de Media.Postul ProTV a pierdut dreptul de a mai difuza meciuri din Liga Europa, dupa 9 ani de…

- UEFA a anuntat, marti, premiile pentru Liga Europa, in crestere de la 400 de milioane sezonul trecut la 560 de milioane in editia 2018/2019. In grupe, victoria va fi recompensata cu 570.000 de euro, fata de 360.000 de euro in sezonul recent incheiat, iar rezultatul de egalitate cu 190.000 de euro,…

- Viitorul Constanța va disputa mai multe partide de verificare in cadrul stagiului de pregatire pe care il va efectua in Polonia, incepand cu 22 iunie. Una dintre adversarele constanțenilor va fi campioana Poloniei, Legia Varșovia, pe care FC Viitorul o va intalni la 4 iulie, de la ora 20.00 (ora locala),…

- "Asa se joaca fotbal. Multa munca, daruire, ambitie. Asa se joaca daca vrei sa ajugi fotbalist si sa castigi trofee. Se poate spune ca e cel mai bun meci din 2018. Atitudinea a fost alta, asa trebuie sa joci daca esti fotbalist. Trebuie sa joci tot timpul asa. Daca jucam cu Iasiul asa, nu…

- Atletico Madrid și Arsenal joaca azi, de la ora 22:05, in returul semifinalei Europa League. In tur, la Londra, scorul a fost 1-1. Atletico a primit doar 16 goluri acasa in 37 de meciuri in Liga și Europa League cu Diego Simeone pe banca. Arsenal trebuie sa inscrie, dar e singura din primele 4 ligi…