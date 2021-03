Stiri pe aceeasi tema

- ​Meciul FC Viitorul - Poli Iasi, care se desfasoara la Ovidiu, a fost întrerupt în minutul 69, din cauza vizibilitatii reduse.Meciul a fost întrerupt de arbitrul Andrei Chivulete, din cauza cetii dense.La momentul întreruperii meciului, scorul era egal, 0-0, informeaza…

- Meciurile etapei a XXIII-a a Ligii I se vor desfasura dupa urmatorul program, potrivit news.ro: Vineri, 12 februarie Ora 20.00 FC Arges - FC Viitorul; Sambata, 13 februarieOra 14.30 Chindia Targoviste - UTA Arad;Ora 21.00 FC Dinamo - Sepsi OSK Sfantu Gheorghe;Duminica,…

- Chiar daca timp de 85 de minute am avut parte de un joc anost la Arad, ultimele cinci minute, dar și prelungirile, au fost de-a dreptul incredibile. FC Argeș s-a impus in fața Utei cu scorul de 2-1, dupa ce a rasturnat spectaculos soarta meciului in decurs de doar cateva minute. Partida a contat pentru…

- Presedintele FC Viitorul, Gheorghe Poepescu, a declarat, marti, dupa meciul cu FCSB, scor 2-2, ca gruparea pe care o conduce tine pornita încalzirea gazonului stadionului din Ovidiu din noiembrie pâna în martie, cu un efort financiar de 60-70.000 de euro, transmite News.ro.Cum…

- Dinamo - Chindia Targoviște se joaca azi, de la 20:00, in prima partida a rundei cu numarul 17 din Liga I. In cazul unei victorii, dinamoviștii vor urca, in premiera pentru acest sezon, pe loc de playoff! Dinamo a caștigat cu Hermannstadt, 2-0, la primul meci din 2021 și spera sa lege a doua victorie…

- Cum rezultatele din acest sunt departe de asteptari, echipa fiind doar pe locul 6 in campionat, finantatorul formatiei din Ovidiu pare ca si-a propus sa iasa in castig, macar din punct de vedere financiar.

- Viitorul - Hermannstadt se joaca azi, de la 19:00, in primul joc oficial din 2021 in Liga I. Confruntarea de la Ovidiu reprezinta o restanța din etapa a 12-a și pare șansa perfecta pentru ca Rednic sa obțina primul succes pe banca Viitorului. Doua infrangeri și un egal a adunat Rednic de cand a preluat-o…

- Viitorul și Hermannstadt se intalnesc intr-un meci restant din etapa 12. Este singura partida din turul Ligii 1 care nu s-a desfașurat pana acum. Duelul va incepe la ora 19:00 și va putea fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Sport +. ...