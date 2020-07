Stiri pe aceeasi tema

- Gaz Metan Mediaș, ultima clasata in play-off-ul Ligii 1, primește vizita celor de la Astra, echipa aflata in acest moment pe podium. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. ...

- Viitorul și Academica Clinceni, partida din etapa a 9-a a play-out-ului din Liga 1, se joaca astazi, de la ora 15:00. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV pe Look Sport, Telekom Sport și Digi Sport. Inițial, meciul trebuia sa aiba loc ieri, insa a fost amanat. ...

- Viitorul și Academica Clinceni se intalnesc azi, de la ora 18:00, intr-o partida din etapa a 9-a a play-out-ului Ligii 1. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, Digi Sport și Telekom Sport Clasamentul actualizat din play-out e AICI liveTEXT de la 18:00 » Viitorul - Clinceni Vezi…

- FC Voluntari primește ACUM vizita liderului din play-out, Viitorul, intr-un duel din etapa a 8-a. Meciul a inceput la ora 20:00 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV, pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. ...

- Academica Clinceni și Chindia Targoviște, joaca de la 17:00, in ultimul din etapa 5-a din play-out-ul Ligii 1. Meciul va fi liveTEXT, VIDEO și FOTO pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. liveTEXT de la 17:00 » Academica Clinceni - Chindia Targoviște Click AICI pentru…

- FCSB și Gaz Metan Mediaș joaca azi, de la 20:00, in ultimul meci din etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 1. Meciul va fi liveTEXT și VIDEO pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 20:00 » FCSB – Gz Metan Click AICI pentru live + statistici FCSB – Gaz Metan,…

- Gica Hagi (55 de ani), antrenorul celor de la Viitorul, a prefațat in cadrul unei conferințe de presa partida cu Chindia Targoviște de miercuri. Echipa „Regelui” a revenit cu victorie dupa pauza provocata de pandemie, impunandu-se cu 2-1 in fața lui Poli Iași. Chindia Targoviște - Viitorul se joaca…