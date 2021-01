Stiri pe aceeasi tema

- Fostul internațional, in prezent analist sportiv, Ilie Dumitrescu, a participat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de pe GSP.RO. Acesta a dezvaluit motivul pentru care și-a pus ghetele in cui la doar 30 de ani, dar și motivele pentru care a demisionat in 2010, de la carma FCSB-ului. - Ilie, tu de ce…

- Ruben de la Barrera (35 de ani), antrenorul spaniol adus la Viitorul in vara anului trecut, nu a rezistat mult la Ovidiu. Acesta a fost demis dupa 3 luni petrecute la carma echipei constanțene, la finalul carora a lasat-o pe Viitorul pe locul 7 in Liga 1 și in afara Cupei Romaniei, competiție in care…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 provoaca in continuare discuții in contradictoriu in Romania. Daca Simona Halep a spus raspicat ca se va vaccina, Gica Popescu, președintele de la Viitorul, are un alt unghi de abordare. Fostul mare fotbalist a fost infectat cu temutul virus in luna septembrie și, la „adapostul”…

- Gica Hagi a atins mai multe subiecte de actualitate din fotbalul românesc la finalul unui 2020 care a provocat multe batai de cap sportului rege și întregii omeniri. Fostul decar al naționalei României l-a adus în discuție și pe fiul Ianis și a avut un reproș de facut și acestuia.…

- Diagnosticul in cazul lui Andrei a fost Osteoblastom tumora la nivelul coloanei cervicale. Andrei are o programare in Germania, pentru investigatii amanuntite, pentru a stabili cu exactitate procedura Costurile pentru inceperea acesteia variaza intre 50.000 si 100.000 de euro. Andrei, un tanar de 22…

- Nicolae Dica, secundul lui Mirel Radoi la echipa naționala, dezvaluie din discuțiile pe care le-a avut cu selecționerul ca acesta nu are de gand sa demisioneze și iși va duce contractul la bun sfarșit.Vezi AICI toata emisiunea.Colaboratorul lui Mirel Radoi a explicat la emisiunea ”Prietenii lui Ovidiu”,…

- Nicolae Dica, antrenorul secund al echipei naționale, colaboratorul selecționerului Mirel Radoi, fostul jucator și antrenor al celor de la FCSB, a acceptat invitația de a participa la o ediție speciala a emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”. - Mirel Radoi va demisiona dupa cele trei meciuri ce vin?- Din…

- Viitorul se gandește sa atraga noi investitori, iar Gica Popescu, președintele clubului, a afirmat ca Dan Sucu, deținatorul Mobexpert, poate fi in viitor unul dintre acționarii dobrogenilor. Dan Șucu a intrat in afaceri in anul 1993, cand firma Mobexpert a luat naștere; Acesta are o avere de peste 100…