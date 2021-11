Viitorul cancelar german Olaf Scholz se declara in favoarea vaccinarii obligatorii impotriva covid-19, in lupta impotriva epidemiei, in contextul in care Angela Merkel a indepartat pana in prezent aceasta optiune, retinuta in Austria vecina, relateaza AFP. Olaf Scholz "a declarat ca observa ca exista dezbateri cu privire la acest subiect in Bundestag, in toate partidele", declara o sursa din anturajul acestuia. Potrvit acestei surse, succesorul Angelei Merkel si-a "semnalat simpatia fata de o asemenea reglementare" marti, in cursul unei reununi a Angelei Merkel, la care a participat si Scholz,…