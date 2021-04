Viitorul cafelei, încotro? O specie de cafea nemaiintalnita in salbaticie de decenii a fost redescoperita in padurile tropicale din Sierra Leone. Aceasta descoperire ar putea contribui, potrivit oamenilor de stiinta, la asigurarea viitorului pentru aceasta marfa valoroasa, amenintata de schimbarile climatice, potrivit Reuters. Cercetatorii au anuntat ca aceasta specie, numita Coffea stenophylla, prezinta o toleranta sporita la temperaturile mai ridicate fata de Coffea arabica, ce constituie 56% din productia mondiala, si Coffea robusta, ce reprezinta 43%. Potrivit cercetatorilor, Coffea stenophylla are o aroma superioara,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

