Stiri pe aceeasi tema

- Principalele probleme care au aparut ca urmare a crizei generate de epidemia de coronavirus precum si cadrul legislativ promovat la nivelul european in domeniul aeroporturilor, in contextul Pactului Ecologic initiat de catre Comisia Europeana, au fost analizate miercuri de ministrul Transporturilor,…

- Planul Local de actiune privind incluziunea minoritatii rome din orașul Cugir pentru perioada 2020-2022 reprezinta continuarea demersurilor asumate in ultimii ani și a fost realizat in baza problemelor sesizate de catre membrii comunitatii rome din orașul Cugir, atat in cadrul Grupului de Initiativa…

- ​CFR Marfa va trebui sa faca vânzari de active pentru a înapoia la buget cei 570 milioane de euro considerati de Comisia Europeana ajutor de stat ilegal, a declarat, luni, premierul interimar Ludovic Orban, citat de Mediafax. „Aceasta decizie se datoreaza unui guvern care atunci când…

- Reprezentanții Consiliului Național al Elevilor spun ca, vineri, au discutat la Ministerul Educației o hotarare de guvern privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor aferente transportului elevilor navetiști, dar ca acest document conține noi tarife maximale care nu vor permite decontarea…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, sustine ca "posibili" parteneri care vor sa investeasca in proiecte mari de infrastructura in Romania s-au adresat ministerului spunand ca vor sa investeasca in constructia de autostrazi. Lucian Bode a catalogat, joi seara, intr-o emisiune la Realitatea…

- Autoritațile romane spera sa realizeze autostrada Sibiu-Pitești cu ajutorul fondurilor europene, in cea mai mare parte. Un gandac pe cale de dispariție a pus pe butuci intregul proiect. Gandacul din imaginea de mai sus este intitulat Morimus Funereus sau gandacul croitor al stejarului și este…

- Klaus Iohannis continua sa joace rolul de presedinte-jucator. La ora 11.00, este programata intalnirea presedintelui Klaus Iohannis cu ministrul transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, Lucian Bode, si cu premierul Ludovic Orban si are loc in contextul in care Comisia Europeana a solicitat…

- ​Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a afirmat, joi seara, ca i-a cerut comisarului european pentru concurenta si vicepresedinte al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, sa îl lase sa continue restructurarea începuta la CFR Marfa si aceasta i-a garantat ca pâna în martie…