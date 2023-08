Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Facultatea de Drept (denumirea actuala Facultatea de Științe Juridice) din cadrul Universitații de Vest „Vasile Goldis” din Arad a luat ființa in 1990, fiind prima facultate de drept din randul instituțiilor private din Romania inclusa in sistemul universitar romanesc.

- Comisarul șef de poliție, Banuța Sorin iși desfașoara activitatea la Secția 5 Poliție Rurala Racaciuni, din cadrul Politiei Municipiului Bacau, in calitate de ofițer de poliție judiciara. Este absolvent al Universitații de Stat „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Barnutiu”, promoția…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, este acuzat ca refuza sa hirotoniseasca tineri teologi ai eparhiei care au facut Facultatea de Teologie in alte Arhiepiscopii, precum Craiova, Arad, Constanța, Baia Mare. ”In ultima vreme se zvonește ca Inaltpreasfinția Voastra refuzați sa hirotoniți…

- Din aceasta saptamana și pana in 25 iulie se pot depune dosarele de inscriere pentru programele de licența și masterat ale Universitații de Arte din Targu Mureș. Fiecare specializare are cate 7 locuri bugetate. Atat la Facultatea de Arte in limba romana cat și la cea in limba maghiara sunt disponibile,…

- Despre activitatea administrațiilor publice locale și reglementarea acestora in Codul Administrativ s-a dialogat astazi, in Sala ”Bogdan Voda” a Palatului Administrativ, intr-o sesiune de discuții și intrebari, moderata de lector univ. dr. Ioan Taut. La intalnirea de astazi au fost prezenți vicepreședintele…

- O delegație de la Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova s-a aflat, saptamana aceasta, la Facultatea de Farmacie din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș. Vizita a avut loc in cadrul…

- Cea de-a VIII-a ediție a Conferinței Internaționale „Etica sociala și dimensiuni in administrația publica și in drept” de la Suceava, s-a bucurat de succes. Manifestarea științifica a fost organizata, timp de trei zile, de Facultatea de Drept si Științe Administrative din cadrul Universitații și a reunit…

- Facultatea de Economie și Drept din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș deruleaza programul de masterat Servicii și Tehnologii Financiare. Masteratul se adreseaza deopotriva studenților licențiați in domeniul economic, dar și…