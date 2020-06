Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala vorbește despre "cea mai profunda" recesiune de la al Doilea Razboi Mondial. Numarul de state ale caror economii vor avea de suferit in acest an prefigureaza cea mai grava criza economica din ultimii 150 de ani, potrivit institutiei. Numarul persoanelor amenintate de saracie extrema,…

- Pandemia de coronavirus a declansat cea mai raspandita criza economica din ultimii 150 de ani si risca sa alimenteze o crestere dramatica a nivelului saraciei de pe glob, a avertizat Banca Mondiala, potrivit The Guardian.

- Banca Mondiala estimeaza ca economia globala se va contracta cu 5,2% in 2020. Estimarea emisa luni subliniaza ca pandemia de COVID-19 a avut un impact "rapid si masiv", in ciuda masurilor de asistenta financiara fara precedent.Banca Mondiala vorbește despre "cea mai profunda" recesiune de la al Doilea…

- Specialiștii Bancii Mondiale au emis luni o serie de previziuni sumbre privind evoluția economiei mondiale dupa criza COVID. Va fi cea mai grava recesiune din ultimii 150 de ani, iar zeci de milionane de oameni vor ajunge la limita extrema a...

- Economia mondiala se va contracta cu 5,2% in 2020, potrivit unei estimari a Bancii Mondiale. Estimarea emisa luni subliniaza ca pandemia de COVID-19 a avut un impact "rapid si masiv", in ciuda masurilor de asistenta financiara fara precedent, potrivit AFP si Reuters.

- Potrivit Bancii Mondiale, vine "cea mai profunda" recesiune de la al doilea razboi mondial, iar numarul de tari care vor ajunge in recesiune in acest an face sa se contureze cea mai grava criza din ultimii 150 de ani, scrie Agerpres, citand AFP și Reuters. Citește și: Zeci de milioane de…

- Banca Angliei a avertizat ca se asteapta in acest an la o contractie istorica de 14% a Produsului Intern Brut al țarii, ceea ce ar fi cea mai grava prabusire inregistrata in peste 300 de ani. Comitetul de politica monetara de la BoE a decis joi sa mentina dobanda de baza la nivelul record de […]

- Pandemia de coronavirus a paralizat economia mondiala si a aruncat lumea intr-o recesiune care va fi „mult mai grava" decat criza financiara globala din urma cu un deceniu, a declarat directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, transmite Reuters, preluata de...