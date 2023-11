Stiri pe aceeasi tema

- Mai devreme in acest an, Toyota a anunțat noul sau plan de tranziție catre o gama de modele electrice. Constructorul japonez promite ca pana spre sfarșitul deceniului sa lanseze modele electrice cu baterii solid-state care sa ofere o autonomie de circa 1000 de kilometri cu doar o singura incarcare.…

- Constructorul sud-coreean se pregatește sa-și extinda gama de mașini electrice cu 3 modele noi. Acestea urmeaza sa fie prezentate in cadrul evenimentului Kia EV Day, organizat la Seul, capitala Coreei de Sud. Kia nu a oferit foarte multe detalii despre noile modele. Producatorul asiatic a precizat doar…

- Țiriac Collection, galeria privata de autovehicule aparținand domnului Ion Țiriac, organizeaza pentru al treilea an consecutiv, o expoziție in aer liber, oferind publicului iubitor de automobile ocazia sa exploreze universul automobilistic prin intermediul a peste 70 de modele de excepție. Evenimentul…

- Asocierea dintre SA&PE CONSTRUCT S.R.L., SPEDITION UMB S.R.L. și TEHNOSTRADE S.R.L. a fost anunțata drept caștigatoare a contractului pentru proiectarea și execuția secțiunii 3 a autostrazii Targu Mureș-Targu Neamț, la un preț estimat de 1,56 miliarde de lei (fara TVA). Constructorul roman va trebui…

- Tragedia de la Crevedia: MAI a activat o linie verde. Se pot folosi numerele 021/206.93.97 sau 021/206.93.98 de catre rudele celor afectati de explozii The post Tragedia de la Crevedia: MAI a activat o linie verde. Se pot folosi numerele 021/206.93.97 sau 021/206.93.98 de catre rudele celor afectati…

- Constructorul german tocmai a lansat noi versiuni actualizate pentru crossover-ul EQA și SUV-ul EQB, ambele electrice. Cele doua modele primesc modificari estetice minore, dar și tehnologie la bord imbunatațita, un sistem multimedia actualizat și, cea mai importanta noutate, mai multa autonomie. GRILA…

- In urma cu cateva saptamani, germanii de la Opel au anunțat numele viitorului lor concept cu zero emisii care va influența din punct de vedere al designului și al tehnologiilor noile modele ale marcii din Russelsheim. Opel Experimental, caci despre el este vorba, va fi expus in premiera in cadrul Salonului…

- Constructorul francez de mașini exotice a publicat pe contul sau de Instagram o imagine oficiala sugestiva cu un nou exemplar special pentru Chiron. Mașina din imagine nu a primit inca un nume, insa putem observa ca aceasta este finisata in aur, un detaliu confirmat și de o imagine separata in care…