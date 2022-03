Viitoarele armate vor fi complet echipate și pregătite Guvernele occidentale sunt pregatite. De la atacul total al Rusiei asupra Ucrainei, Germania a promis ca va cheltui 100 de miliarde de euro pentru modernizarea armatei sale, sporind stocurile de aparare, noteaza Reuters. Generalul de varf al Germaniei considera ca forțele sale armate sunt „mai mult sau mai puțin slabite” dupa ce ani de zile au fost retrogradate din cauza prioritaților de cheltuieli. Asta se schimba rapid. Noul cancelar Olaf Scholz a alocat 44 de miliarde de euro pentru avioane de lupta și muniție. Colegii NATO urmeaza exemplul. Polonia cumpara drone MQ-9 Reaper, iar Marea Britanie… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

