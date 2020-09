Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Amber Heard, care se aflata intr-un rasunator proces de divorț cu fostul sau soț Johnny Depp, s-a plimbat in vazul tuturor cu iubita in capitala Marii Britanii, conform Daily Mail. Imaginile cu cele doua au devenit repede virale. Fosta soție a lui Johnny Depp a atras toate privirile in Londra.…

- Andrei Șelaru le-a dezvaluit fanilor intr-un instastory ca se confrunta cu o hernie de disc, o afectiune foarte grava a coloanei vertebrale. Tanarul nu știe cum și de ce s-a ales cu aceasta boala, insa a ținut sa menționeze ca trebuie sa se ingrijeasca de starea sa de sanatate. ”Sanatatea…

- Costin Marculescu a fosta gasit mort in baie. Apropiații actorului au declarat ca, in ultima vreme, acesta se afla int-o stare depresiva și avea probleme financiare. Cu toate acestea, Mara Banica susține ca nu poate lua in calcul varianta unei sinucideri. Citește și: Moarte suspecta a actorului…

- Bogdan Nonic a revenit pe scena emisiunii „iUmor” cu un numar surprinzator de stad-up comedy cu și despre iubire. Concurentului i-a fost dor in perioada izolarii sa mai stea la o coada sau sa aplaude la aterizarea avionului, așa ca a facut haz de necaz și a creat un moment plin de umor.

- What's Up și iubita lui au trecut prin foarte multe impreuna. Așadar, Alice este cea care il cunoaște cel mai bine. Iata care sunt cele mai importante aspecte care o deranjeaza la comportamentul cantarețului!